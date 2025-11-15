MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Çorum ziyareti kapsamında Vali Ali Çalgan ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Burhan Özdemir başkanlığında, Çorum Şube Başkanı Ömer Battal’ın da yer aldığı heyet ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir araya geldi.

Heyet daha sonra Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Çorum’un ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak iş birlikleri, yatırım fırsatları ve geleceğe yönelik projeler üzerine istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Çalgan ve Başaranhıncal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MÜSİAD heyetine teşekkür ettiler.