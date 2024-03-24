İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, beraberinde Çorum İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ali Rıza Ceylaner ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Daver Eker ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

İYİ Parti heyeti, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden şube başkanı seçilen Uğur Demirer ve yönetimini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Uğur Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İYİ Parti İl Başkanı Yıldız ve adaylar Ceylaner ile Eker’e başarılar dileklerini iletti. (Haber Merkezi)