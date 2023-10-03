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İYİ Parti, Çorum’da bazı ilçelerde görev değişimine gidiyor. Alaca İlçe Başkanlığına Menderes Aydoğan atandı.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Genel Merkez’in de onayı ile Alaca İlçe Başkanlığına Menderes Aydoğan’ın atandığını bildirdi.

Yıldız, önümüzdeki yerel seçimlere Alaca’da çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını bildirerek, “Genel seçimleri tamamladıktan sonra ilçelerde eksikliklerimizi gözden geçirip, kadrolarımızı da güçlendirerek yerel seçimlere odaklandık. Tüm ilçelerimizde ‘başarı’ için seferber olacağız. Alaca ilçe başkanlığı için dava arkadaşımız Menderes Aydoğan’ı önerdik. Önerimiz Genel Merkez tarafından kabul edildi. Alaca’nın ülkücü, milliyetçi, demokrat tüm kesimleri tarafından sevilen Menderes Aydoğan’ın ilçe teşkilatını toparlayıp seçimlere güçlü bir şekilde gireceğine inanıyoruz. Bugüne kadar fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza emekleri, hizmetleri için teşekkür eder, yeni yönetime başarılar dileriz” dedi. (Haber Merkezi)