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HARUN AKKAYA

Yerel seçimlerde 81 ilde ve ilçelerde kendi adayları ile girme kararı aldıklarını belirten Türkeş; “‘İYİ Parti’nin ne olduğunu tüm Türkiye’ye göstereceğiz’ dedi

İYİ Parti’nin yüzde 10 oy oranı olduğunu ifade eden Türkeş, çok daha büyük oy oranlarını hedeflediklerini anlatarak;

“Yeni aldığımız karar üzerine seçimlere tek başımıza girme kararı aldık. İnşallah biz bu seçimlerde gerçekten İYİ Parti’nin ne olduğunu tüm Türkiye’ye göstereceğiz. Türkiye’nin nefes alma noktası olduğumuzu hissettireceğiz. Çorum’da bunu hissettirecek şehirlerin başında geliyor. Türkiye gerçekten çok önemli bir dönemden geçiyor. Hepimiz bunu hissediyoruz. Türk milletinin nefes almaya ihtiyacı var. İnsanların iki seçenek arasında kalmadığını İYİ Parti’nin de üçüncü seçeneğin öncüsü olmak istiyoruz. Biz bildiğimiz doğru yolda, doğru ilkelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ettiği yere taşıyacağız diyerek bu yola çıktık. İYİ Parti çıktığı bu yolda yine Türkiye için ne yaptıysa yaptı. Nitekim bu attığı adımlarla da başarılı oldu. Türkiye genelinde yüzde 10 oy aldık. 6-7 yıllık parti için çok büyük bir başarı. Amacımız Türkiye’yi yönetmek olduğu için yüzde 10 bize yetmiyor. Çok daha büyük oy oranlarını hedefliyoruz. Yerel seçimler için alınan kararda bu hedef doğrultusunda alınmış bir karardır. 81 ilde ve tüm ilçelerde ve beldelerde kendi güçlü adaylarımızla çıkacağız seçmenimizin karşısına. İnanıyorum ki seçmenden de karşılığımızı alacağız. Bu seçimlerde de daha çok çalışarak istediğimiz oyu alacağız.” ifadelerini kullandı

Alparslan Türkeş için Çorum’un ayrı bir yeri olduğunu sözlerine ekleyen Türkeş; “Çorum hem Anadolu’nun kalbi ve kalelerinden biri hem de Türk milliyetçilerinin, Alparslan Türkeş’in kalelerinden bir il. O yüzden Çorum’da olmaktan dolayı çok mutluyum.” şeklinde konuştu

