Çorum İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin 13-18 Aralık tarihleri arasında düzenlediği Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek -2 Operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalananlar arasında, hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, dolandırıcılık suçundan 8 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahısta bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığından operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, “Suç ve suçlulukla mücadelenin en önemli unsurları, kanunlara göre suç teşkil eden filleri işleyen suçluları yakalayıp adalete teslim etmek ve böylece potansiyel suçluları caydırma, kamu vicdanını rahatlatma, suçlunun davranış biçimini değiştirme ve gelecekte işlenecek olan suçların önüne geçme hedeflerine ulaşmaktır. Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önleyici tedbirlere ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirmesi, olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” denildi.