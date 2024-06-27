Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Çorum’a geldi. Çetin, kentte bir dizi ziyarette bulundu.

GAZİLERİ ZİYARET ETTİ

Çetin, Çorum Valiliği ziyaretinin ardından Muharip Gaziler Derneği’ne ve Çorum Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Belediye binası önünde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Orgeneral Arif Çetin, anı defterini imzaladıktan sonra Başkan Aşgın ile Belediye Başkanlılığı makamında bir araya geldi.

ÇORUM'A MESAJLAR

Ziyarette Orgeneral Arif Çetin’e, Çorum Valisi Doç.Dr.Zülkif Dağlı, Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naim Çetinkaya ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de eşlik etti.

Çorum’da bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu ifade eden Orgeneral Arif Çetin, “Çorum’daki mülki amirlerimizle birlikte ortak amacımız devletimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu amaçla hep birlikte daha güzel ve başarılı hizmetler yapacağımıza inancım tamdır.” şeklinde konuştu.