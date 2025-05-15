Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Trafik Jandarması “Bir Kural, Bir Ömür” kampanyası kapsamında motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik seminer düzenledi.

Karayolu Trafik Haftası için hazırlanan kampanya içeriklerine ait afiş, pankart ve billboard görselleri Çorum FK-Şanlıurfaspor futbol müsabakasında yayınlanırken, futbolcular seremoniye “söz konusu insan ise, trafikte bir can kaybı bile fazladır” pankartı ile çıktılar.

Ayrıca il genelinde motosiklet ve tarım araçları başta olmak üzere tüm yol kullanıcılarına yönelik trafik güvenliği eğitimleri yapıldı.

Trafik Jandarması ekipleri, Kadeş Barış Meydanında gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları Şube Müdürlüğünün de yer aldığı etkinliklerde stant açarak vatandaşlara hem trafik araç ve gereçlerini tanıttı hemde görevleri hakkında bilgiler verdi.

Trafik Jandarması görevlileri ayrıca trafik kazasına karışmış vatandaşları da ziyaret ettiler.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Karayollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarını en aza indirilerek toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerimiz devam edecektir” denildi.

