Bilimsel Eczacılığın 186. yılı kapsamında Çorum Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve eczacıların katımıyla gerçekleşen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Oda Başkanı Erol Afacan, 186 yıldır bilimden, halk sağlığından ve meslek onurundan ödün vermeden yürütülen bu yolculuğun, sadece bir meslek tarihi değil, bir medeniyet, sorumluluk ve bir meslekperverlik öyküsü olduğunu belirterek, “Bu kadim mesleğin bir parçası olmaktan, eczacılığı bilimle, vicdanla ve toplumsal faydayla buluşturmaktan gurur duyuyoruz.

Tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutluyor; mesleğimizin kurucularını, hocalarımızı ve eczacılığa emeği geçen herkesi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.