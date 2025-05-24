Ulusal ve uluslararası ticaretteki başarılarıyla dikkat çeken Saraylım Tarım firmasını Japonlar yakın takibe aldı.

Uzun süredir yurtdışı gıda satışlarındaki performansını izledikleri bu firmayı yerinde görmek, uluslararası piyasalarda gıda satışlarında birlikte hareket etmek için görüşmeler yapmak amacıyla Japonya’nın küresel devi Sumitomo Corporation yetkilileri Çorum’a geldi.

Japon firma yöneticileri, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Saraylım Tarım A.Ş. ile iştiraki olan Çorum Gıda Tarım A.Ş. yöneticileri ile görüşmeler yaptı.

Yıllık 30 milyar doları aşan cirosuyla uluslararası ticaret yapan dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Japon Sumitomo Corporation’ın üst düzey yöneticileri firmanın Çorum’daki üretim tesislerini ziyaret ederek meyve depolama, tasnif paketleme ve sirke üretim tesisleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerde, işbirliğinde sürdürülebilirlik, kalite standartları ve uluslararası ticaret çerçevesinde önemli değerlendirmeler yapıldı. Japon firma yetkilileri, “Saraylım Tarım firmasının Uluslararası ticaretteki başarılarını, ürün kalitelerini, lojistik olarak sorunsuz çalışmalarını, çalıştıkları firmaların memnuniyet duygularını uzun zamandır izliyoruz. Akdeniz İhracatçılar Birliğinde (AKIB) her yıl düzenli olarak ihracat ödülüne layık görüldüğünü biliyoruz. Bu firmanın üretim tesislerini yerinde görmek, çalışma şartlarını öğrenmek ve gıda sektöründe uluslararası ticarette birlikte yol arkadaşı olmak istiyoruz. Ziyaretimizde beklediğimizin üzerinde modern tesisler bulduk. Depolama teknolojisi ve paketleme sistemleri bizim ticari standartlarımıza uygundur. Özellikle doğal yöntemle ve hijyenik ortamda üretilen “Fermeden” marka sirke üretimi bizi çok etkiledi. Ticari birlikteliğimiz her iki firma için de yararlı olacaktır” dediler.

Saraylım Tarım A.Ş. firma yöneticisi Oğuz Ilıca ise, “Sumitomo Corporation üst yöneticilerinin firmamızı izlemeleri ve tesislerimizi yerinde görmek istemeleri bizler için memnuniyet vericidir. Uluslararası gıda ticareti yapan başka büyük firmalar tarafından da izlendiğimizi biliyoruz. Dünyanın öbür ucundan bizleri takibe alan ve işbirliği için ziyaretimize gelen şirket yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu ziyaret ile ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan iş birliklerinin her iki taraf için de sürdürülebilir, güçlü ve verimli olacağını düşünüyorum. Uluslararası gıda ticaretinde büyük firmaların tecrübelerinden yararlanmanın ve pazar alanlarında birlikte hareket etmenin hem bizim hem de ülkemiz menfaatlerine uygun olduğunu düşünüyorum. Ticari birlikteliğimizin taraflar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)