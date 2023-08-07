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19. Karadeniz Judo Turnuvasında Çorum’dan 15 sporcu tatamiye çıktı.

4-6 Ağustos tarihleri arasında Sinop’da düzenlenen 19. Karadeniz Judo Şampiyonasında Çorum kafilesinde İdareci Hakan Taştan ile antrenörler Alperen İpek ve Sümeyye Aykaç yönetiminde 38 kiloda Murathan Uysal, 50 kilo Yağız Doğukan Doyran, 36 kilo Beren Ale Deniz, 40 kilo Ela Su Dilekçi, 60 kilo Yasef Arat Dilekçi, 34 kilo Emir Ali Yıldırıl, 30 kilo Hasan Hüseyin Akpınar, 34 kilo Mert Alp Delen, 38 kilo Muhammed Safa Özkabakcı, 60 kilo Miraç Yıldırım, +63 kilo Meliha İlayda Aydoğdu, 46 kilo Miraç Şevik, 42 kilo Kağan Türkdoğan, 55 kilo Yiğit Alt Atahan, 60 kilo Abdulbaki Özkan mücadele ediyor.