Tokat’ta yapılan Liseli Gençler Judo Grup birinciliğinde üç bronz madalya kazanan sporcular Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

5-7 Aralık tarihlerinde Tokat’a yapılan grup birinciliğinde kadınlar 70 kiloda Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesinden Meliha İlayda Aydoğdu, 63 kiloda Prof Dr. Hayrettin Karaman Hatip Lisesi’nden Metehan Karasu ve 81 kiloda Hafız Süleyman Coşkun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden İlhan Yılmaz üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Bu üç sporcu 5-7 Ocak tarihlerinde Ordu’da yapılacak Liseli Gençler Judo Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler.