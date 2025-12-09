5-7 Aralık tarihleri arasında Kastamonu’da yapılan Gençler Kuzeydoğu bölgesi takım ve ferdi müsabakalarında Çorum Belediyespor’dan Arda Kekillioğlu ferdilerde Çorum Belediyespor B takımı ise takımlarda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardılar.

Genç erkeklerde 98 sporcunun mücadele ettiği maçlar sonunda Çorum Belediyespor’dan Arda Kekillioğlu final maçında rakibine yenilerek ikinci olurken Çorum Arenaspor’dan Ahmet Çelik üçüncü Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir ise beşinci oldu. Diğer sporcular ise Çorum Gençlikspor’dan Muhammed Emre Kantik 13. Arenaspor’dan Orçun Çelik 14. Çorum Belediyespor’dan Ali Said Akdoğan ise 17. oldu.

Genç erkekler takım sıralamasında ise 16 takımın mücadelesi sonunda Çorum Belediyespor A takımı birinci olurken Giresun Gençlikspor ikinci Ankara Gölbaşıspor üçüncü Çorum Arenaspor takımı ise dördüncü oldu. Çorum Belediyespor A takımı ise dokuzuncu oldu.

Genç kızlarda ise 5832 sporcunun mücadele ettiği maçlar sonunda Çorum adına en iyi dereceşi Çorum Gençlikspor’dan Nazlı Şahan yedinci Özlem Köseoğlu ise sekizinci olarak yaptı. Çorum Arenaspor’dan Eylül Ece Becer 31. aynı kulüpten Elif Ünlü 32. Çorum Gençlikspor7dan Nehid Bolat 33. Elif Sare Akdanalı ise 34. oldu.

Genç Kızlar takım sıralamasında ise sekiz takımın mücadelesi sonunda Çorum Arenaspor Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Eylül Ece Becer ve Elif Ünlü’den oluşan kadro üçüncü Çorum Gençlikspor A takımı ise beşinci oldu,

Bu müsabakalar sonunda ferdilerde ilk 12 içinde yer alan sporcular ile takımlarda ise ilk dört sırayı alan kulüpler Ocak ayı başında Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler.