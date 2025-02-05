Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) 4 Şubat Dünya Kanserliler Günü nedeniyle program düzenledi.

Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yapılan programa Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği (ONKO-SAV) Başkanı Birgül Harzadın, Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Muhammed Fatih Bilgili, emekli Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, din görevlileri, KA-DER Yönetim Kurulu üyeleri, davetliler ve dernek üyeleri katıldı.

KA-DER Başkanı Bekir Şahin her yıl 4 Şubat’ın Dünya Kanserliler Günü olarak kutlandığını belirterek yaptıkları çalışmaları anlattı. Valilik, Belediye, İl Özel İdaresi ve muhtarlar başta olmak üzere kendilerine destek veren kişi ve kurumlar sayesinde ilimize bir gezici kanser tarama aracı kazandırdıklarını söyleyen Şahin katkısı olanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen programa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Zorlu ve çetin tedavi sürecinde olan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor; kansere karşı yeterli düzeyde farkındalığın oluşmasını temenni ediyorum. KA-DER ve ONKO-SAV olmak üzere derneklerin çalışmalarında başarılar diliyorum. Dünya Kanser Günü’nde yavrularımız ve kardeşlerimizle biraraya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sorunları beraber olursak çözebiliriz. Bunun için bu birliktelik çok önemli. Dünya Kanserliler Günü daha çok farkındalık yaratılması gereken bir gündür. Her yıl bu günde bir tema işleniyor. Bu yılın teması da “Benzersiz Birliktelik”tir. Eşi benzeri olmayacak şekilde birbirimize katkı ve destek vererek bu günü öyle geçirmek gerekiyor. Biz de Belediye olarak zorlu tedavi sürecinde tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanında, yardımında olma ve onlar için elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz; daha fazlası için de çalışıyoruz. Allah, tüm hastalarımıza Şafi isminin hürmetine şifa nasip eylesin” dedi.

Çorum’da kanser hastası sayısının fazla olduğunu hatırlatan Aşgın, Onkoloji Tanı Merkezi’nin Çorum’a kazandırılmasının çok önemli olduğunu, belediye olarak hastane karşısında Refakatçi Misafirhanesi’ni hayata geçirdiklerini, ama şimdilik ışın tedavisi alan onkoloji hastaları için böyle bir hizmet verilemediğini ancak hedeflerinin ışın tedavisi görenler için de refakatçi misafirhanesi hazırlamak olacağını sözlerine ekledi.