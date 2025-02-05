Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, gazetemizin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret etti.

Ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulunan Bedii Onan, vatandaşın en önemli meselesinin enflasyon olduğunu belirterek, “Ocak ayında TÜİK enflasyonu % 5 olarak açıklanmıştır. 2025 yılının ilk altı ayı için memur ve emeklisinin maaşına% 6 zam yapılmıştır. Önümüzdeki beş ay için öngörülen maaş zammı oluşacak enflasyon karşısında yetersiz kalacaktır. Enflasyon öngörüleri ve yapılan maaş zamları gerçekçi değildir. Memur ve emekliye asgarî ücretliye ivedi zam yapılmalıdır” dedi.

1 Şubat itibarıyla devreye alınan yeni elektrik düzenlemesine de değinen Bedii Onan, “Son dönemde elektrik kullanımı ile ilgili faturalandırma söylentileri küçük esnafın ve sanatkârın endişelerini had safhaya taşımıştır. Bu düzenlemeye esnafın ciddi tepkisi var. Hakkaniyetli bir davranışta değil” diye konuştu.

“Sorun çok fakat gerçekçi çözüm yok” diyen Onan, “Son dönemde mevduata uygulanan stopaj oranlarının artırılması bir nevi dolaylı faiz artışı olarak değerlendirilmektedir. Toplumun hemen her kesimi yüksek faiz ortamından ciddi şekilde olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Özellikle esnaf ve sanatkârların, çiftçilerin kullandıkları kredilerin yüksek maliyetleri bu kesimlere büyük yük getirmektedir. Bu kesimlerin faiz yükünün hafifletilmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.