Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (Ka-Der), 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüş, Çorum Devlet Tiyatrosu önünden başlayarak Saat Kulesi’ne kadar devam etti.

Ellerinde pankartlarla vatandaşlara seslenen Ka-Der üyeleri, kansere neden olan zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve düzenli aralıklarla tarama yaptırılması çağrısında bulundu.

Farkındalık yürüyüşüne CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, öğrenciler ve vatandaşlar destek verdi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Ka-Der Başkanı Bekir Şahin, kanserin sinsi bir hastalık olduğunu ve erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.

Kadın ve erkeklerin özellikle belirli bir yaşın ardından düzenli tarama yaptırması gerektiğini söyleyen Şahin, en sık görülen kanser türleri arasında meme, akciğer ve kolon kanserinin yer aldığını belirterek, “Bu tür kanserler küçük testler ya da görüntüleme yöntemleriyle erken aşamada fark edilebiliyor. Bu da insanların yaşam kalitesinin bozulmadan tedavi şansını artırıyor” dedi.

Şahin, birçok kişinin hastalık belirtileri ortaya çıkmadan doktora gitmekten kaçındığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar rahatsızlanacak duruma geldiğinde hastalık ilerlemiş olabiliyor. Oysa teknoloji çok gelişti. İlimize kazandırılan seyyar tarama aracı, ilçelere giderek kanser taramaları yapıyor. Bu sayede birçok vatandaşımız erken teşhisle tedaviye başladı. Bu önemli hizmeti kazandıran dönemin Çorum Valisi, şimdiki Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi’ye ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşkın’a teşekkür ediyoruz.”

Vatandaşlara, sağlık kontrollerini aksatmamaları ve belirli aralıklarla taramalardan geçmeleri çağrısında bulunan Şahin, sözlerini şu mesajla tamamladı:

“Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır. Kanser değil, sen güçlüsün.”