Eğitim-İş Çorum Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet Balosu ve Yemeği” düzenliyor.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, Geleneksel Cumhuriyet Yemeğinin 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da Güleryüz Restoran’da yapılacağını bildirdi.

Tuba Demirel, “Cumhuriyetimizin 102. Yıl coşkusunu dostluk ve dayanışmanın sıcaklığında hep birlikte yaşayalım” diyerek tüm sendika üyelerini ve Çorum halkını etkinliğe davet etti.

Eğitim-İş’in etkinliğine katılmak isteyenler, rezervasyon için 0534 071 05 92 nolu telefondan bilgi alabilecek.