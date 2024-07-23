Hemşehrimiz Yunus Kabal, Futbol Federasyonu’na danışman olması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta içinde yapılan Futbol Federasyonu Başkanlığı seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin danışman olarak görevlendireceği belirtilen Yunus Kabal bunun için resmi atamayı bekliyor.

İskilipspor’da futbol oynayan ardından basın olarak bir çok yazılı ve görsel televizyon kanalında yorumcu ve sunucu olarak görev yapan Yunus Kabal on yılı aşkın süredir de iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Yunus Kabal’ın önümüzdeki günlerde resmi açıklama ile danışmanlık görevine başlaması bekleniyor.