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Sabah'ın haberine göre, özel bir televizyon kanalında yayınlanan moda yarışmasında ünlenen Gizem K., Kübra Z. adlı kadına dehşeti yaşattı.

İki kadın arasındaki husumet Bahçelievler'de başlayıp Çatalca'da vahşete dönüştü. Çorum'da ise son buldu.

Geçtiğimiz Salı günü Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plaka ve siren tertibatlı bir araç durduruldu.

Araçtaki genç kadın, zorla kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.

Kübra Z. adlı kadın, İstanbul Bahçelievler'den sabah 04.00'te arabayla kaçırıldığını, cep telefonu ve cüzdanındaki 7 bin liranın yağmalandığını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun başlattığı soruşturmada kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçta ve villada yaptığı incelemede; delillerin, Kübra Z'nin iddiaları ile uyumlu olduğu saptandı.

Tüm şüpheliler "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Suç Örgütü'ne Üye Olmak, Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, Nitelikli Cinsel Saldırı, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak, Kasten Yaralama" suçlarından sevk edildikleri 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne yerleştirdi.