KADEŞ Spor Kulübü'nün Yaz Sonu Etkinliği mest etti.
KADEŞ Spor Kulübü'nün Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlediği etkinlikte Türk Halk Müziği Sanatçısı Oğuz Boran sahne aldı. KADEŞ Spor Kulübü minikleri de Halk Oyunları ve Semah Gösterisi'yle gerçekleşen etkinliğe renk kattılar.
KADEŞ Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu etkinliğe CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, ASKF Genel Başkanı Ferhat Arıcı, ASKF Başkan Yardımcısı Nejat Yazıcı, KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Kulüp Başkanı Emine Özten, programa katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.