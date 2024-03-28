Şehrin farklı noktalarında hizmet gösteren Hanımeli satış ofislerini önemsediklerini belirten Faruk Cıdık, "Bu satış ofislerindeki ürün gamını artırarak, Çorum genelinde yaygınlaştıracağız. Ayrıca evde üretim yapan hanımların, online satış ağıyla tüm Türkiye'ye ve hatta yurt dışına satış yapmalarına imkân sağlayacağız." dedi.

Diğer yandan Halk Et üzerinden desteklenecek "Köye Dönüş Projesi" ile hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacaklarını dile getiren Cıdık, "Bu proje kapsamında Halk Et için üreten köylerin sayısı artırılarak büyükbaş hayvan üretimi canlandırılacak. Köye dönüşlerde, sunacağımız sosyal imkânlarla kadınlarımız özendirilecek." diye konuştu.

Son olarak sokak hayvanları için kent dışında özel bir yaşam alanı kuracaklarını vurgulayan Cıdık, "Tel örgüsü olmayan bu yeni yaşam alanında sokak hayvanlarına kısıtlanmadan özgür bir ortam sunacağız. Böylece şehir içindeki başıboş hayvanların yaşam hakkını korurken, vatandaşlarımızın maruz kaldığı olumsuz tablo da giderilmiş olacak. Bu konuda Belediye olarak hayvanseverler ve sivil toplum örgütleri ile uzlaşı içerisinde adım atacağız." şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)