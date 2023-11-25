Tahmini Okuma Süresi: dakika

TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu tarafından İlde üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenen projede HİTİTSEM ile e-ticaret, ürün fotoğrafçılığı, sosyal medya yönetimi ve pazarlama eğitimlerini başarı ile tamamlayan ve katılım belgesi alan kadınlar el emeği ile yaptıkları ürünleri tüketici ile AHL Park AVM’de buluşturdu.

Çorum TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Kadın Girişimciler Kurulu tarafından “Üreten Kadın Girişimciler Pazar Yeri Projesi” kapsamında yapılan etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇTSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Üyeleri, Genç Girişimler Kurulunda Başkanı Mehmet Fatih Altan ve davetliler katıldı.

Programda konuşan TSO Başkanı Başaranhıncal, “En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın el emeği, göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır. Hayırlı satı pazarlarınız olsun. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Üreten kadınlarımızın daima yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aşgın ise konuşmasında, “Çorum'umuzun çalışkan, üretken ve maharetli girişimci kadınlarının yer aldığı projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, tüm emekçi kadınlarımıza hayırlı kazançlar ve başarılar diliyorum” dedi.

TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Arabica Coffee House Çorum Şubesi İşletmecisi, ihracatçı Zeynep Çenesiz Yarımca da, “Topluma bir şeyler verebilmek için bir aradayız. Burada el elemeği ile yaptıkları eserleri satıla sunarak aile bütçelerine katkı yapmaktadırlar. Bizler burada birbirimize destek olmaya birşeyler üretmeye çaba sarf ediyoruz. Öznemiz kadın ama hitap ettiğimiz kesim çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine tüm toplumu kapsayacak. Herkesin fikrine açığız. Enerjilerimizi güzel hizmetler yapma çabası içerisinde gayret gösteriyoruz. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve yönetiminin de desteğiyle Çorum adına yeni dönemde de iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum ve ayrıca Sayın Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a ve Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sergi ve satış alanı 26 Kasım Pazar günü saat 22.00’a kadar açık kalacak.