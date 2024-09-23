Ümraniye'de bir polisi şehit edip bir polisi yaralayan Yunus Emre Geçti'nin suç dosyası kabarık çıktı. Sokak eşkıyasının çeşitli suçlardan tam 26 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından, "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

POLİSE DİRENDİ

19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı.

Yunus Emre Geçti bu sırada polise direndi.

Yaşanan arbedede polisin silahını alan Yunus Emre Geçti, polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı.

2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz ve K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİT OLDU

Şüphelinin açtığı ateş sonucu yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.