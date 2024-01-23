Ahlatcı Çorum FK yönetiminden öğrencileri ve annelerine karne jesti.

Kulüp cumartesi günü oynanacak Göztepe maçında karne alan 17 yaş altı çocukların ve tüm kadınların biletlerinin kulüp tarafından karşılanacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada tek yapılması gerekenin passolig satış noktasından veya passolig.com.tr adresinden passolig kartını çıkarmaları gerektiği belirtildi.

Ahlatcı Çorum FK - Göztepe maçında kadın ve çocuklar için güney kaye arkası tribününde bilet aktarımı yapılacağı belirtilerek bu konuda tüm kadın ve öğrencileri maça devet edildi.