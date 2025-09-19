2025 Aile Yılı Etkinlikleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü(ŞÖNİM) koordinasyonunda yürütülen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Mahalle Buluşmaları” etkinliğinin ikincisi Gülabibey Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Rüstem Eren Parkı’nda kurulan stantlarda ŞÖNİM, Sosyal Hizmet Merkezi ve Koruyucu Aile Birimi, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği, Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile danışmanlığı, sosyal destek hatları (183, 112) ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca mahalle kahvelerinde erkeklere yönelik farkındalık ve öfke kontrolü eğitimleri düzenlendi.

İl Müdürü Sahit Aydın ve Şube Müdürü Atiye Kayalar, mahalle sakinleri ve Mahalle Muhtarı Hasan Belli stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle buluşmalarının diğer mahallelerde de yapılacağını belirtilirken, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür edildi.