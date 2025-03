Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “8 Mart sadece bir kutlama değil, kadınların eşitlik, özgürlük ve emeğin hakkını alabilme mücadelesinin sembolüdür. Dünya tarihine yön veren her büyük insan, bir kadının rahminde hayat bulmuş; onun emeği, sevgisi ve fedakârlığı ile büyümüştür” dedi.

Bugün, dünyanın dört bir yanında kadınların, eşit haklar, adalet ve emeklerinin karşılığını alabilmek için mücadele etmeye devam ettiklerini dile getiren Erol Afacan,

“Çünkü kadınların emeği, sadece çalışma hayatında değil; evde, sokakta, bilimde, sanatta, siyasette ve her alanda dünyayı ileriye taşıyan en büyük güçlerden biridir. Kadın, sadece anne, eş, kardeş ya da evlat değildir. Kadın bilim insanıdır, öğretmendir, doktordur, eczacıdır, sanatçıdır, liderdir. Kadın; Fatma Aliye’dir, Halide Edib’dir, Afife Jale’dir, Sabiha Gökçen’dir, Türkan Saylan’dır, Bahriye Üçok’tur, Aslı Erdoğan’dır, Aziz Sancar’ı yetiştiren annedir, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” dediği değerdir. Kadınlar olmadan insanlık eksik, hayat renksiz, gelecek karanlıktır. Çünkü her insan, bir kadının canından bir parça olarak dünyaya gelir. Tüm büyük fikir adamları, liderler, sanatçılar ve bilim insanları bir kadının emeğiyle hayata tutunmuştur. Türkülerle, sazıyla, sözüyle Anadolu’nun sesi olan “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş, kadınların toplumdaki yerini en güzel şekilde anlatmıştır: Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu.

İşte bu söz, kadının insanlığın özü olduğunu ve toplumu ileriye taşıyan asıl güç olduğunu bir kez daha hatırlatır bizlere. Kadın emekçilerin mücadelesi, sadece kendi haklarını değil, tüm insanlığın özgürlüğünü ve adaletini savunmaktır. Çorum Eczacı Odası olarak, sağlık alanında, eczacılık mesleğinde ve tüm yaşam alanlarında kadın emeğinin değerini biliyor, tüm kadın eczacılarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü’nü yürekten kutluyoruz

Emeğiyle, bilgisiyle, sevgisiyle, mücadelesiyle dünyaya yön veren kadınların günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.