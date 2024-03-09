AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle bir kutlama mesaj yayınladı.

“Başta aile olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” diyerek mesajına başlayan Milletvekili Kaya, “Kurulan ilk Türk Devletinden bu yana, devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer alarak gereken saygıyı gören Türk kadını, Kurtuluş Savaşı’nda da vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin bölünmez bütünlüğü için cepheden cepheye koşmuş ve Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte toplumsal hayatta yerlerini almışlardır” dedi.

Toplumumuzun temel taşlarından biri olan kadınların, güç ve cesaretleri ile dünyayı daha iyi bir hale getirdiklerini kaydeden Milletvekili Kaya, “Tüm kadınlarımız kendi güçlerini keşfettikleri ve hayallerini gerçekleştirdikleri bir dünya için mücadele etmektedir. Başta şehit annelerimiz ve şehitlerimizin kıymetli eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” şeklinde belirtti.