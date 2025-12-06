Gelişim Liginde Arca Çorum FK ilk yarının son hafta maçında U 16 ve U 17 kadroları bugün Eryamanspor deplasmanında galibiyet arayacaklar.

U 14 ve U 15 takımlarının bay geçtiği bu hafta U 16 ve U 17 takımları bugün Ankara’da Eryamanspor ile karşılaşacaklar.

Kahraman Kazan Belediye Sahasında saat 12’de başlayacak ilk maçta Eryamanspor ve Çorum FK U 16 kadroları karşılaşacak.

Grupta dokuzmaçta 4 galibiyet ve beş mağlubiyet alan Çorum FK 12 puanla yedinci sırada yer alırken Eryamanspor takımı ise 6 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Maçı Burak Can Kasapoğlu yönetecek yardımcılıklarını ise Emirhan Coşkun ve Sami Sampaz yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 14’de ise iki takım U 17 kadroları karşılaşacak. Grupta Çorum FK dokuz maçta yedi galibiyet ve iki mağlubiyet alarak 21 puanla ikinci sırada yer alırken Eryamanspor takımı ise dokuz maçta bir beraberlik ile grupta son sınara bulunuyor.

Bu maçta ise Salih Ünal düdük çalacak yardımcılıklarını ise Kayra Durtaş ve Orhan Eren Kara yapacak. Maçın dörrüncü hakemi ise Furkan Yılmaz.

Ligde geçtiğimiz hafta sonunda evinde Sivasspor karşısında iki mağlubiyet alan kırmızı siyahlı takımlar bugün kazanarak bu kaybı telafi etmek istiyor.