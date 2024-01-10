Hayat Boyu Eğitim, Bilim, Sanat, Kültür Derneği tarafından yürütülen Ekonomiye Girişimci Kadın Gücü projesi kapsamında kadınlara yönelik 5 kurs açılacak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklen ve Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün proje paydaşı olarak yer aldığı ‘Ekonomiye Girişimci Kadın Gücü’ projesi kapsamında Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı Kursu, Misinalı Takı Yapımı Kursu, İngilizce A1 Kursu, Girişimcilik Kursu ve İlk Yardım Kursu açılacak.

Kursun başvuru şartlarını aktaran Hayat Boyu Eğitim, Bilim, Sanat, Kültür Derneği Başkanı Ünal Yüce, “18-55 yaş aralığındaki kadınlardan kısmi zamanlı çalışan veya işi olmayanlar arasından seçim yapılacaktır. Kurslarımız ücretsiz olup kurslarda kullanılacak materyallerde proje kapsamında ücretsiz karşılanacaktır” dedi

Proje sonunda yurt içi gezilerin de olacağını ifade eden Ünal Yüce, “Başvuru yapmak isteyenler sitemizi ziyaret ederek https://hayatboyuegitim.org/egkg-proje-katilimci-basvurusu/ linki üzerinden başvuru yapabilirler veya [email protected] adresimize kendilerini tanıtarak iletişim numarası atarlarsa bizde dönüş yaparız” diye konuştu.