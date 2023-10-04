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Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, TBMM Genell Kurulu’nda söz aldı.

Bizim kadınları korumak için ithal yasalara ihtiyacımız yok’ diyen Aşıla, İslam dini ve peygamberimizin hadislerinden örneklerle kadına verilen değeri özetledi.

İşte o konuşma:

“Dün ki oturumda hanımefendi bir milletvekilimiz partimizin ismini zikrederek Yeniden Refah Partisi’nin 6284 yasaya karşı çıkacağını kaldırılması gerektiğini ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum. El hak doğru söylüyor. 6284 sayılı yasanın içindeki aileyi tahrip eden, parçalayan, sosyal dokuyu bozan maddelerin bir an evvel ayıklanmasını istiyoruz. Kaldı ki biz, bir kişi haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyen dinin mensuplarıyız. Kaldı ki biz, cennet anaların ayağı altındadır ve veda hutbesinde kadınlar size Alah’ın emanetidir diyen peygamberin ümmetiyiz. Bizim kadınları korumak için yasalara, hele de ithal yasalara hiç ihtiyacımız yoktur, Kadınlar bizim baş tacımızdır.”