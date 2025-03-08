8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yapan Anahtar Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Merve Kurtoğlu, kadın haklarının korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

Parti olarak kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta daha güçlü bireyler olması için uygulanacak politikaları kamuoyuyla paylaşan Anahtar Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kurtoğlu, kadınların tarih boyunca Türk milletinin bel kemiği olduğunu belirterek, “Nene Hatun’un cesaretinde, Halide Edib’in kaleminde, Sabiha Gökçen’in kanatlarında yükselen bu vatan, kadınlarımızın emeğiyle büyümeye devam edecektir. Ancak bugün kadınlarımızın karşılaştığı eşitsizlik, şiddet ve ayrımcılık, toplumsal kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Kadınlarımızın hak ettiği güvenli ve eşit yaşamı sağlamak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak için özel teşvik programları, hibe fonları ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Merve Kurtoğlu, “Eşit işe eşit ücret ilkesinin yasal güvence altına alınması artık zorunludur” dedi.

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin Türkiye’nin en büyük toplumsal sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Kurtoğlu, 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması, kadın sığınma evlerinin artırılması ve mağdurlara yönelik ücretsiz hukuki ve psikolojik destek sağlanması çağrısında bulundu.

Kız çocuklarının eğitimde kalmasını sağlamak için burs ve destek programlarının artırılması gerektiğini belirten Kurtoğlu, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında kadınların daha fazla yer almasını teşvik edecek projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Kurtoğlu , “Kadın kotasının artırılması, liderlik eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve kamu yönetiminde kadın temsilinin güçlendirilmesi öncelikli hedeflerimizden biridir” dedi.

Kadınların iş hayatında daha adil koşullarda çalışabilmesi için doğum izni, kreş desteği, esnek çalışma modelleri ve cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele edecek yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtoğlu, “Kadınların iş hayatına eşit şartlarda katılımını sağlamak, ülkenin ekonomik kalkınmasının temel taşlarından biridir” ifadelerini kullandı.