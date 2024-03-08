Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

“Bu özel günde, kadınların tarih boyunca emekleriyle, mücadeleleriyle ve başarılarıyla kazandıkları hakları ve değerleri bir kez daha hatırlıyoruz” diyerek açıklamasına başlayan Erol Afacan, “Neşet Ertaş'ın unutulmaz sözlerinde ifade ettiği gibi, "Kadınlar İnsandır Biz İnsanoğlu." Kadınlar, toplumun temel yapı taşlarıdır ve yaşamın her alanında önemli roller üstlenirler. Evde, işte, sanatta, bilimde, siyasette ve daha birçok alanda kadınlar emekleriyle ve yetenekleriyle topluma katkı sağlarlar.

Ancak, kadınların hakları ve değerleri için mücadele edilmesi gereken alanlar hala mevcuttur” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların hak ettikleri fırsatlara eşit şekilde erişebilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Erol Afacan, “Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve taciz gibi sorunlarla mücadele etmek için toplum olarak birlikte hareket etmeliyiz. Bu nedenle, 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü, kadınların haklarına ve değerlerine olan saygımızı ve desteğimizi bir kez daha vurgulama fırsatıdır. Kadınların yaşamda eşit bir şekilde yer alması ve potansiyellerini tam olarak ortaya koymaları için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu özel günde, tüm kadın emekçileri ve mücadele veren kadınları selamlıyor ve onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)