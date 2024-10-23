Ahlatcı Çorum FK’ya bir kötü haber de Kadir Seven’den geldi.

Alt adelesinde yırtık tesbit edilen Seven’in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Boluspor maçında Zargo’nun kırmızı kart görmesinin ardından oyuna giren Kadir Seven’in bir müdahele sonrasında sakatlandığı ve bu şekilde maçı tamamladığı öğrenildi.

Dün MR’ı çekilen Kadir Seven’in alt adelesinde yırtık tesbit edildi.

Kırmızı Siyahlı takımın sağlık ekibi Kadir Seven’in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Seven’in daha erken dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.