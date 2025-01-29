Çorum FK genç ve gelecek vadeden gençleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Kırmızı Siyahlı takım dört aylık bir çalışma sonunda Nijerya’dan Usaini Hassan Ishaq ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sezon başında Çorum FK alt yapısına gelen ve takımla çalışmalara başladıktan sonra beğenilen Usaini Hassan’ın lisansını çıkarmak için dört aydır verilen zorlu mücadele nihayet sonuç verdi.

Evrakları tamamlanan 2006 doğumlu futbolcunun lisansı dün profesyonel olarak çıkartıldı. Bölgesel Gelişim Ligi U 19 takımındaki performansı ile büyük beğeni toplayan Usaini Hassan’ın Teknik Heyetin uygun görmesi halinde A takımla çalışmalara ve maç kadrosunda yer alması bekleniyor.