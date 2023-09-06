Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Feci kaza bugün sabah saatlerinde İskilip Aşağı Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Çankırı yönünden gelen otomobil karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çapıştı.
Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazada yaralanan 8 kişi Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan 39 yaşındaki genç doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.