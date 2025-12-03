Hitit Üniversitesi doktora öğrencisi Yasemin Demir, Çorum Kafkas Kültür Derneği tarafından kadınlara yönelik düzenlenen kahvaltı programında el sanatları çarşısı ve vergi muafiyeti konularında bilgilendirmede bulundu.

Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen sunumda, el emeği ürünlerin satışına ilişkin yasal haklar, vergi muafiyeti şartları ve kadın el sanatları çarşısının sunduğu imkânlar detaylı şekilde anlatıldı.

Demir, kadınların üretimden satışa uzanan tüm süreçlerde daha güçlü bir şekilde yer alabilmeleri için mevzuat ve fırsatlar konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.