Arca Çorum FK ilk larının evinde son maçında pazar günü Sakaryaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu Sivasspor deplasmanından 1-1’lik beraberlik ile dönen kırmızı siyahlı takımda futbolculara iki gün izin verildi.

Önceki gün antrenman eksiği olan futbolcuların bireysel çalışmasının ardından Arca Çorum FK dün Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlığı bulunan Oğuz Gürbulak dışında tüm futbolcular katıldığı antrenman önceki Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu futbolcular ile bir toplantı yaptı.

Eroğlu toplantıda Sivasspor maçının bir değerlendirmesini yaparak bu maçta gördüğü eksikler konusunda futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu. Bu toplantının ardından salonda yapılan ısınma hareketleri yapan kırmızı siyahlı takım daha sonra sahaya geçti.

Sahada dar alanda pas çalışması ile başlayan antrenman daha sonra çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptıran Teknik Heyet ardından dar alanda pas ve son bölümde de üç kaleli oyun oynatarak haftanın ilk antrenmanını tamamladı.

Arca Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.