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Ahlatcı Çorum FK Tredyol 1. ligin ikinci maçında evinde Giresunspor’a her iki yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup olarak bu ligde sahasındaki ilk maçından mağlubiyet ayrılarak 21 hafta sondu yenilgi ile tanıştı.

Sezonun ilk maçında Tuzlaspor deplasmanında 3-0 galip gelerek sezonu üç puanla başlayan ve camiaya umut veren kırmızı siyahlı takım Giresunspor maçına da aynı onbirle çıktı.

Transfer tahtası kapalı olan Süper Lig kadrosundan kalan iki üç isim ve alt yapıdan takviyelerle lige başlayan Yeşil Beyazlılar ilk dakikadan itibaren önde çok adam bulundurarak Çorum FK’nın baskı kurmasına izin vermediler.

Çorum FK ise taraftarı önündeki sezonun bu ilk maçında kelimenin tam anlamı ile tel tel döküldü.İlk 45 dakika boyunca inanılmaz pas hataları yapan ve topa sahip olmakta zorlanan kırmızı siyahlı takım 25. dakikada savunmada yapılan zincirleme hatalar sonucunda yediği golle 1-0 geriye düştü.

Bu yarıda konuk takım farkı artıracak pozisyonlarda buldu bunları değerlendiremedi.

İkinci yarıya bam başka bir Çorum FK çıktı. 15 dakika içinde rakip kalede 7-8 tane pozisyon bulan kırmızı siyahlı futbolcular final vuruşlarında başarılı olamadı birde buna Giresunspor savunmasının inanılmaz hırslı mücadelesi eklenince takımı ateşleyecek gol gelmedi.

Teknik heyetin maça ilk hamlesi 71. dakikada gecikmeli olarak üç oyuncu ile birden geldi. Ön bölgeye Suat, Ahmet İlhan ve Murat’ı alarak yapan kırmızı siyahlı takım istediği tempoyu bu bölümde yakalayamadı. 83. dakikada orta alandan başlayan hataya kaleci Ali eklenince bir anlamda maçı bitiren Giresunspor golü geldi.

Kırmızı Siyahlı takım ilk yarısında hiç bir şey üretmediği ve gösterdiği maçın ikinci yarının 15 dakikalık baskılı bölümde golü çıkartamayınca hem 1. ligdeki ilk maçında mağlup olurken hemde geçen yıldan beri süren yenilmezlik serisini 22. maçta sonlardırdı.

Maç sonunda tribündeki taraftarların bir bölümü kırmızı siyahlı takım futbolcularını tribünü çağırarak moral verdi ve alkışlarla soyunma odasına gönderdi. Konuk taıkım ise genç kadrosu ile zorlu deplasmandan üç puanla dönmenin sevincini kendilerini yalnız bırakmayan 54 taraftarı ile coşku içinde önce saha içinde sonra soyunma odasında kutladılar.