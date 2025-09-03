Arca Çorum FK'da kaleciler performanslarıyla göz dolduruyor.

Sezon başında kaleye tecrübeli İbrahim Sehiç'i transfer eden Arca Çorum FK bu futbolcunun sakatlığı sebebiyle henüz forma giymemesine rağmen yerine oynayan üçüncü kaleci Ahmet Said Kıvanç ve Hasan Hüseyin Akınay performanslarıyla şampiyonluk yolunda kalenin emin ellerde olduğunu ispatladılar. Takımda kalecilerin form durumu teknik heyetin ve taraftarların yüzlerini güldürürdü.

Ligin ilk haftasında Sehiç'in sakatlığı, Hasan Hüseyin'in önceki sezondan kalan kırmızı kart cezası sebebiyle önemli Amed Sportif Faaliyetler maçında kaleyi koruyan Ahmet Said Kıvanç gösterdiği performansla geçer not alırken ligin ikinci haftasında kaleyi cezası biten Hasan Hüseyin'e devretti. Hasan Hüseyin Adana Demirspor ve SMS Grup Sarıyer maçlarında başarılı performans gösterirken Keçiörengücü maçı öncesinde yapılan son çalışmada parmağının kırılması üzerine kale yine Ahmet Said Kıvanç'a kaldı. Genç eldiven bu müsabakada yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 4'te 4 yapmasında büyük pay sahibi oldu. Arca Çorum FK kalesinde gördüğü iki gol ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Öte yandan tedavisi biten ve takımla antrenmanlara çıkan tecrübeli eldiven İbrahim Sehiç'in İmaj Alt Yapı Vanspor maçı ile sahalara dönmesi bekleniyor.