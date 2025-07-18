Çorum FK’nın genç file bekcisi Onur Alp Sarman yeni sezon için Adana01 FK ile anlaştı.

2005 doğumlu genç kaleci Kartepe Gençlerbirliği Kocaelispor ve Körfezspor alt yapılarında oynadıktan sonra 2020 yılında Kocaelispor’da profesyonel oldu ardından Gençlerbirliği ve 2023-24 sezonunda da Çorum FK’ya transfer oldu.

Aynı sezon Iğdır FK’ya kiralık olarak verilen Onur Alp Sarman yeni sezonda forma giyeceği takım olarak Adana01 Fk takımına transfer oldu.

Adana01Fk takımı yayınladığı açıklamada üç yıllık sözleşme imzaladığı Onur Alp Sarman’ın transferinde emeğinden dolayı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a teşekkür edildi.