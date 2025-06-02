Yeni sezonda ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat ve Antrenör Osman Seçgin hemşehrileri Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz’ü ziyaret ettiler.

Kuruluşunun ikinci yılında önce 2. Amatör Küme ardından 1. Amatör Küme’de şampiyon olan Alacagücüspor baraj maçında da Mimar Sinanspor’u penaltılarda eleyerek Alaca’nın ilk Bölgesel Amatör Lige yükselen takımı oldu.

Başkan Kadir Bayat ve antrenör Osman Seçgin yeni sezon hazıklıkları kapsamında ziyaretlerine erken başladılar.

Alacalı Mamam Belediye Başkanı Veli Gündüz ve Belediye Başkanı Danışmanı İsmail Gençkurt’u makamlarında ziyaret ettiler.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecekleri yeni sezon öncesinde planlamaları konusunda görüş alış verişinde bulunan Başkan Kadir Bayat, ziyaretleri anısına Gündüz ve Gençkurt’a isimleri yazılı kulüp formalarını hediye ettiler. Başkan Kadir Bayat Veli Gündüz’e kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirlikten dolayı teşekkür etti.