Mikail ve Gazi Kayacı’nın sahibi oldukları Kayacı Paslanmaz Alüminyum, demir doğrama, paslanmaz ve alüminyum imalat işlerindeki tecrübelerini toptan ve perakende satış alanında da sürdürerek Sanayi Sitesi 65. Sokak numara 41 (Eski Mobilyacılar Sitesi)adresinde faaliyetlerine devam ediyor.

Firma hakkında bilgi veren Mikail ve Gazi Kayacı, paslanmaz, alüminyum, boru, profil, lama, köşebent, sac, tüm paslanmaz, alüminyum aksesuar çeşitleri ve çubuk satışı ile hizmet vermekte olduklarını söylediler.

İmalat sektöründen geldiklerini ve sektörde güncel ürünlerin tamamını satış mağazalarında bulundurduklarını aktaran Kayacı kardeşler, Çorum’un tüm ilçelerine de toptan ve perakende krom, profil boru ve aksesuar çeşitleri satışı yaptıklarını ifade ettiler.