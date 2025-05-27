Arca Çorum FK’da yeni sezon startının bayram sonrasında verilmesi bekleniyor.

Sezonun tamamlanmasının ardından sessizliğe bürünen kırmızı siyahlı kulüpte Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yeni sezon için bireysel olarak çalışma yaptığı öğrenildi.

Kadroda kalacak ve gidecek futbolcuların belirlenmesi konusunda kararın verildiği yeni sezon planlaması içinde Başkan Yalçın’ın öncelikle teknik adam seçiminde çok titiz davrandığı belirtildi.

Bu konuda yakın çevresi ile istişare yapan Yalçın’ın teknik adam konusunda karar vermesinin ardından mevcut kadronun üzerine yapılacak takviyeler konusunda yaptığı çalışmalara hız vermesi bekleniyor.

Öte yandan kulübün yeni sponsorlarından gelecek paranın Temmuz ortalarında gelmesi nedeni ile sürecin buna göre planlandığı öğrenildi.