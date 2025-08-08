CHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı toplantılarında yaptığı konuşmada Çorum İl Özel İdaresi’nin yol yapım çalışmalarında kalite kontrol eksikliklerine dikkat çekti.

Yol ve Ulaştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşüldüğü toplantıda söz alan Ümit Er, “Kaliteli yol yapamıyoruz çünkü denetim ve laboratuvar altyapımız eksik” dedi.

İl Özel İdaresi'nin yol yapım süreçlerinde ciddi yapısal eksiklikler bulunduğunu belirten Er, konuşmasında yol mühendisliği mesleğine sahip olduğunu hatırlatarak yol kalitesini etkileyen başlıca unsurları şöyle sıraladı:

“Yol iki nedenle bozulur: Birincisi, üzerinde tonaj denetimi yapılamadığı için, ikincisi ise kaliteli yol yapılamadığı için. Eğer yol, Karayolları Kanunu’nda belirtilen standartlara uygun yapılırsa kolay kolay bozulmaz.”

“Denetim eksikliği var, laboratuvar yok”

Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde yol yapım sürecini denetleyecek teknik altyapının yetersiz olduğunu ifade eden Er, şunları kaydetti:

“Yol yapılırken denetimlerin yeterli olmadığını daha önce defalarca dile getirdim. Sıkışma testleri, malzeme analizleri, laboratuvar çalışmaları gibi önemli unsurlar eksik. Bu işlemleri gerçekleştirecek bir laboratuvar birimi İl Özel İdaresi bünyesinde yok. Bu nedenle kaliteli yol yapamıyoruz.”

Kalite Kontrol ve Araştırma Birimi önerisi

Sorunun çözümü için öneride de bulunan Er, İl Özel İdaresi bünyesinde bir an önce Kalite Kontrol ve Araştırma Birimi oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, daha sağlam ve uzun ömürlü yolların ancak bu şekilde yapılabileceğini söyledi. (Haber Merkezi)