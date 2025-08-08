Çorum Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısı bugün yapılacak.

Meclis salonunda gerçekleştirilecek olan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

Bugün saat 14.00’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri ise şunlar:

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Projesi için belediye başkanına yetki verilmesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi, kadro iptal ve ihdas, boş kadro iptal ve ihdas, konut alanlarında ticaret kullanımı, 2 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Gülabibey Mahallesi 2644 Ada 342 No’lu parsel için imar planı değişikliği talebi, Çomar mevki 153 Ada 205 No’lu parsel ve çevresi için imar planı değişikliği talebi, İlice Mahallesi 705 Ada 2 No’lu parsel ve 4910 Ada 17 No’lu parsel için imar planı değişikliği talebi, Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar 14. 16. 20. ve 22. Sokaklar arasında bulunan parka, “Özgür Filistin Parkı” isminin verilmesi, Trampa için Belediye Encümeni ve belediye başkanına yetki verilmesi,

2025 yılı ek ücret tarifesi, sermaye artırımı, ayni sermaye artırımı.”