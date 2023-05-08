YÜKSEL BASAR

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmaları kapsamında Düvenci Beldesi, Ovasaray, Üyük, Konaklı ve Boğacık köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerde konuşan Ahlatcı, mitinglerde kalp işareti yapan Millet İttifakı’na atıfta bulunarak, “Bizler meydanlarda kalp işaretleri yaparak değil, icraat, eser, hizmet ve yatırımlarımızla yürüyeceğiz” dedi.

Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, hedeflerini anlatarak, vatandaşlardan destek istedi.

Çorum’un daha da büyümesi, güçlenmesi ve kalkınması için hizmet edeceğini belirten Yusuf Ahlatcı, “Ahdimiz var. Şehrimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimiz bize emanettir. Biz bu emanetleri en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hizmet, eser ve yatırımlarımızla ihtiyaç nerede olursa biz orada olacağız. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle Çorum kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz derdi millet, hizmet ve eser olan, ülkemizin, Çorum'umuzun daha da güçlenmesi, büyümesi ve kalkınması için çalışacak hizmetkarlarız. Bizler meydanlarda kalp işaretleri yaparak değil, icraat, eser, hizmet ve yatırımlarımızla yürüyeceğiz” diye konuştu.