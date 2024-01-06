Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çorum FK’da moraller yerinde.

Kırmızı Siyahlı takım dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Kamp yapılan Titanic Otel sahasında sabah saat 10’da yapılan ilk antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Kısa süreli kondisyon çalışması yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma ile ilk antrenmanı tamamladı.

Akşam saat 17’de günün ikinci antrenmanına çıkan kırmızı siyahlı takım ısırma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

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Ahlatcı Çorum FK çalışmanın son bölümünde ise önce dar alanda ardından da tamsahada yaptığı taktik çift kale ile ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.