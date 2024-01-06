Erkekler Voleybol 2. ligi 3. grupta mücadele eden Sungurlu Belediyespor 10. hafta maçında yarın evinde Maliye Voleybol önünde play-of yolunda olmak veya olmamak yolunda kritik maça çıkacak.

Ligde dokuzuncu maçlar sonunda Maliye Voleybol takımı 22 puanla lider durumda bulunurken Sungurlu Belediyespor ise 19 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Temsilcimiz bu maçı kazanmasi halinde final grubu yolunda büyük avantaj yakalayacak.

Bu maçı kaybetmesi halinde ise ilk iki şansını iyice azaltacak.

Grupta diğer final grubu mücadelesi veren Düzce Belediyespor Akademi ise 19 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir hedeflerine ulaşmak için çok kritik bir maça çıkacaklarını belirterek tüm Sungurluları yarın saat 14’de Mahmut Atalay Spor Salonu’na davet etti.

Özdemir maça erken aileleri ile birlikte gelen çocuklara ise satranç takımı ve voleybol ve futbol topu hediye edeceklerini söyledi.

Sungurlu Belediyespor ile Maliye Voleybol takımları arasındaki maçı Amasya A klasman hakemi Sezay Şahin yönetecek yardımcılığını ise Çorum’dan Eyüp Burak Cerit yapacak. Maçın gözlemciliğini ise Turgut Yıldırım yapacak.