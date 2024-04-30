Okullu Küçükler Masa Tenisi grup birinciliğinde erkeklerde temsilcimiz 23 Nisan Ortaokulu kızlarda ise Zonguldak Toki Yenimahalle Ortaokulu grup birincisi olarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

İlimiz Atatürk Spor Salonu’nda 26-28 Nisan tarihlerinde yapılan Okullu Küçükler masa tenisi grup birinciliğinde 27 takımdan 110 sporcu mücadele etti.

Üç gün süren müsabakalar sonunda erkeklerde Ahmet Eren İlhan ve Yiğit Hüseyin Subaşı’dan oluşan kadrosu ile temsilcimiz 23 Nisan Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak grup birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Erkeklerde Zonguldak Toki Yenimahalle Ortaokulu ikinci Kırıkkale Kale Şehit Ferhat Bozkurt Ortaokulu ise üçüncülüğü kazandı.

Kızlarda ise Zonguldak Toki Yenimahalle Ortaokulu birinci olurken Ankana Sincan Ali Semenkondi Ortaokulu ikinci Bolu 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokul ise üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardılar.

Erkeklerde ve kızlarda ilk üç sırayı alan takımlar Kırşehir’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.