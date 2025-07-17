Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kanser hastalarının doktor bulmakta yaşadığı sıkıntıya dikkat çekerek; “Merkezde doktor ve tıbbi cihaz eksikliklerini defalarca dile getirdik. Ne yazık ki çözüm için bir arpa boyu yol alamadık. Kanser hastalarımızın tedavi gördüğü bu merkezde yalnızca bir Tıbbi Onkoloji uzmanı var. Bu nedenle kanser hastaları sıra bulamıyor.” dedi

Sıra bulamayan hastaların Samsun, Ankara gibi yakın illere gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Tahtasız; “İlimizde kanserle mücadele eden hastalarımıza yönelik açılan bu merkez nedeniyle teşekkür ettik. Ancak yeni bina maalesef eski cihazlarla donatıldı. 2013 model eski PET-CT cihazı sürekli arızalanıyor. Sağlık Bakanı Sayın Memişoğlu, Çorum’a yaptığı ziyarette de PET-CT cihazının değişeceği müjdesini vermişti. Ancak halen somut bir adım atılmadı. Yine ışın merkezindeki cihazın bozulması da ayrı bir mağduriyet yarattı. Cihaz bozuk olduğu için ışın tedavisi gören hastalarımız sürekli başka illere gitmek durumunda kalıyor. Merkezde anjiyo cihazı da yok. Bir an önce anjiyo cihazı da temin edilmelidir. Tedavi gören hastalarımızla da konuştuk. Hastalarımız tıbbı onkoloji uzmanı sayısının artırılmasını ve en az 3 doktorun hizmet vermesini ve cihazların yenilenmesini istiyor.” İfadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na ve AK Parti Çorum Milletvekillerine seslenen Tahtasız, şunları söyledi;

“Mecburi hizmet kurasından dolayı her atama döneminde Çorum’a da atama yapılıyor. Olağan şekilde yapılan bu atamaları AKP Çorum Milletvekilleri kendisi yaptırmış gibi açıklama yapıyor. Hastalarımızın yaşadığı mağduriyetler adeta bir siyasi malzeme olarak kullanılıyor. Çözüm üretilmiyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi merkezinde yeteri sayıda doktor ve cihaz olmadığı için hastalarımız başka illere gitmek zorunda kalıyor. Kanser hastalarına başka şehirlere gittiklerinde cüzi bir para veriliyor ancak günümüz ekonomik şartlarında verilen bu rakam yeterli değil. Üstelik ödemeler de sonradan yapılıyor. Çok sayıda hastanın önceden harcayacak parası yok. İşte bu nedenle; kanser hastaları tedavi için gittikleri şehirlerde kamu misafirhanelerinde ücretsiz konaklama talep ediyor.”