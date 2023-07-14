HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Kaptan Murat Yıldırım kararını verdi.

Kaptan bu yılda sahada mücadelesini sürdürecek.

Bir çok Süper Lig ve 1. lig takımlarında forma giydikten sonra iki sezondur memleketinin takımında mücadele eden ve geçen sezon büyük bir sorumluluk altına girerek kulübü satın alan Murat Yıldırım yeni sezonla ilgili kararını verd

Uzun süredir ailesinden ayrı yaşaması nedeni ile yeni sezonda devam edip etmeme konusunda karar veremeyen Kaptan Murat Yıldırım dün başlayan Bolu kampı öncesinde son kararını verdi ve bu sezonda forma giyeceğini açıkladı.

Üç günlük izinde ailesinin yanına Hollanda’ya giden Murat Yıldırım dün akşam saatlerinde Türkiye’ye döndü ve takımın Bolu kampına katılarak çalışmalara başladı.